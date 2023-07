Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Oberpfalz fest

Regenstauf (dpa/lby) - Die Polizei hat einen 18-jährigen mutmaßlichen Brandstifter in der Oberpfalz festgenommen. Am Montagabend habe ein zunächst unbekannter Täter mehrere Mülltonnen, Hecken und das Pfandflaschenlager eines Getränkemarktes in Regenstauf (Landkreis Regensburg) angezündet, teilte die Polizei mit. Kurz danach sei ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude gemeldet worden. Bei den Bränden sei nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Gegen Mitternacht nahmen die Beamten dann einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Er befinde sich derzeit in einer Fachklinik. Gegen den Mann wird nun nach Angaben der Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich.