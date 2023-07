Polizei nimmt nach Bränden mutmaßlichen Brandstifter fest

Kleinlangheim (dpa/lby) - Die Polizei hat in Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) einen 43 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter dingfest gemacht, dem das Legen gleich mehrerer Brände angelastet wird. Am Donnerstagabend war es zu mehreren Bränden im Wald sowie in einer Scheune gekommen. Bei dem Scheunenbrand mussten 100 Feuerwehrleute die Flammen bekämpfen und ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern.

Feuerwehrleuten war bereits während der Löscharbeiten im Wald ein Rollerfahrer aufgefallen. Die Scheune stand auf dem Grundstück, das der Rollerfahrer als Wohnadresse angegeben hat. Bei seiner Festnahme habe der 43-Jährige erheblichen Widerstand geleistet. Mehrere Beamte hätten ihm Handschellen und eine Spuckschutzhaube angelegt. Gegen ihn erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl.