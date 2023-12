Polizei prüft möglichen Zusammenhang von vier Bränden

München (dpa/lby) - Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang bei vier Bränden mit einem geschätzten Schaden von mehreren hunderttausend Euro gibt. Man ermittle in alle Richtungen, politische Brandstiftung sei demnach nicht auszuschließen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Die ersten drei Brände waren am vergangenen Montag. Die Polizei prüft bereits eine Verbindung der Fälle. Zu diesen laufenden Ermittlungen kam nun ein weiterer Fall hinzu: Am Freitagmorgen standen zwei Forstmaschinen im Forstenrieder Park (Landkreis München) in Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Bei den ersten drei Fällen brannten innerhalb weniger Stunden zuerst ein Kabelschacht an einer Brücke und später je eine Arbeitsmaschine im Forstenrieder Park und im Perlacher Forst. Verletzt wurde dabei ebenfalls niemand, wie es hieß. Der Schaden wurde auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.