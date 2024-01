Polizei sucht Besitzer eines entlaufenen Emus

Schaafheim (dpa) - Ein herrenloser Laufvogel ist am Wochenende an der hessisch-bayerischen Landesgrenze eingefangen worden und wartet nun auf seinen Besitzer. Nachdem Anwohner den Emu im Bereich des bayerischen Pflaumheims (Kreis Aschaffenburg) gesichtet hätten, sei das Tier am Samstagnachmittag einem Jagdpächter aufgefallen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit. Mitarbeiter einer in der Nähe liegenden Straußenfarm im hessischen Schaafheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) hätten das Tier anschließend einfangen und in einem Anhänger in einen Stall bringen können. Die Polizei bittet nun den Besitzer, sich zu melden.

Emus sind flugunfähig und können bis zu 1,9 Meter groß und mehr als 40 Kilo schwer werden. Die Vögel können sehr schnell laufen und eine Geschwindigkeit von mehr als 40 Stundenkilometer erreichen.