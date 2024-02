Polizeiauto stoßt mit Wagen zusammen: Fünf Verletzte

Neuburg a.d.Donau (dpa/lby) - Ein Streifenwagen ist in Oberbayern mit einem Auto zusammengestoßen. Dadurch wurden zwei vorausfahrende Fahrzeuge aufeinander geschoben. Zwei Beamte sowie drei Insassen des vordersten Autos seien dabei bei Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) am Samstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer des vordersten Autos wollte den Angaben zufolge an einer Kreuzung abbiegen, musste jedoch wegen Gegenverkehr anhalten. Die zwei Fahrer der Wagen dahinter bremsten rechtzeitig ab, der Fahrer des Polizeiautos hingegen habe die Situation zu spät erkannt, hieß es. Trotz Vollbremsung sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro.