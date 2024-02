Polizisten finden mehr als drei Kilogramm Kokain in Auto

Dietmannsried (dpa) - Grenzbeamte haben bei der Kontrolle eines Autos in Schwaben über drei Kilogramm Kokain gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Wagen mit zwei Männern an Bord am Dienstag auf einer Rastanlage an der Autobahn 7 bei Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) kontrolliert. Dabei hätten die Beamten in einem Hohlraum mehrere Pakete mit Drogen gefunden. Polizisten nahmen den 23-jährigen Fahrer und seinen 29-jährigen Mitfahrer vorläufig fest.

Einen Haftbefehl gegen die beiden Männer habe eine Richterin am Amtsgericht Kempten außer Vollzug gesetzt. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, über die bisher aber nicht entschieden worden sei. Die beiden Verdächtigen seien daher vorerst auf freien Fuß gesetzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelte.

Entlang der A7 hatten Fahnder zuletzt immer wieder größere Mengen Kokain in Autos entdeckt. Insgesamt stellten Beamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West über 330 Kilogramm Kokain sicher.