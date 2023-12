26.12.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Polizisten mit Eisenkette angegriffen

In Karlstadt im Landkreis Main-Spessart sind Polizeibeamte mit einer Eisenkette angegriffen worden. Sie waren am ersten Weihnachtstag zu einem Gebrauchtwagenhändler gerufen worden, weil zwei Männer auf dessen Gelände eingedrungen waren und in einem der - nicht verschlossenen - Fahrzeug geschlafen hatten.