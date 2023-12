Preisgekrönter Zuchthase gestohlen

Markt Schopfloch (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat einen preisgekrönten Zuchthasen gestohlen und stattdessen einen anderen Hasen in den Käfig gesetzt. Die Hintergründe des ungewöhnlichen Diebstahls in der Marktgemeinde Schopfloch (Kreis Ansbach) nahe der baden-württembergischen Grenze waren zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Tier soll bereits Anfang November aus dem Keller des Hauses gestohlen worden sein. Der Züchter habe den Tausch zwar bald bemerkt, sich allerdings erst etwa einen Monat später bei der Polizei gemeldet. Ein Scherz kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Das preisgekrönte Tier sei etwa 80 Euro wert, hieß es.