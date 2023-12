Premiere für Barrie Koskys «Fledermaus»

Bewaffnete Räuber überfallen Juwelier in Fürth Gefällt mir Merken Teilen

Zwei bewaffnete Männer haben einen Juwelier in Fürth überfallen und ausgeraubt. Nach der Tat am Freitag in der Königstraße flüchteten die zunächst Unbekannten zuerst auf einem E-Scooter und danach zu Fuß durch den Stadtpark in Richtung Pappelsteig, wie die Polizei am Abend mitteilte.