Probleme bei Wasserversorgung in Bad Kissingen

Bad Kissingen (dpa/lby) - Nach zwei Rohrbrüchen in Bad Kissingen sind am Montag etwa 1000 Haushalte zeitweise von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Großteil der Innenstadt betroffen, weil auch eine Hauptversorgungsleitung gebrochen war. Am späten Nachmittag meldete die Stadt, dass die Wasserversorgung weitgehend wiederhergestellt war.

Die Ursache für die Rohrbrüche war zunächst unklar. Feuerwehr, Stadtwerke und Bauhof arbeiteten den Angaben nach mit Hochdruck an der Behebung der Probleme. Bis Donnerstag sollen Bürgerinnen und Bürger im betroffenen Gebiet das Wasser vor dem Verzehr abkochen.