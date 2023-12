Puma beendet Vertrag mit israelischem Nationalteam 2024

Cathy Hummels feiert Weihnachten in Abu Dhabi Gefällt mir Merken Teilen

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels verbringt Weihnachten dieses Jahr weit weg von daheim. «Ich feiere dieses Jahr gemeinsam mit meinem Sohn in Abu Dhabi, danach fliegen wir weiter nach Thailand für eine TV-Produktion von mir», sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem Benefiz-Weihnachts-Event am Dienstag in München.