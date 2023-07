Radfahrerin von Auto erfasst und gestorben

Kulmbach (dpa/lby) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin in Oberfranken sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Autos. Eine 58-jährige Radfahrerin sei am Nachmittag beim Überqueren der B285 von einem Wagen seitlich erfasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen suchen die Beamten nun nach einem weißen Auto mit Kulmbacher Zulassung. Den Angaben zufolge kommen die Insassen des Wagens als Zeugen des Unfalls in Frage. Ihre Aussage sei «zur Klärung des Unfallherganges unerlässlich». Sie seien zum Unfallzeitpunkt ebenfalls in Richtung Mainleus unterwegs gewesen. Die Insassen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kulmbach zu melden.