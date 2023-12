Radmuttern von Rettungswagen mutwillig gelockert

Ebersberg (dpa/lby) - An einem Rettungswagen in Oberbayern sind nach Angaben der Polizei mutwillig Radmuttern an den beiden Hinterrädern gelockert worden. Das Fahrzeug verlor in Ebersberg in der Nacht zum Sonntag den linken Hinterreifen, die Besatzung rief die Polizei. Der Rettungswagen war ohne Unfall zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten Beamte die Manipulation an den Radmuttern fest.

Der Wagen war auf der Rückfahrt von einem Einsatz. Ein Patient sei nicht an Bord gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Der Rettungswagen stand den Angaben nach gegen 02.00 Uhr in Zorneding (Landkreis Ebersberg). Möglicherweise sei dies der Tatort gewesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.