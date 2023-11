Rätselhafter Fahrzeugdiebstahl nach Pfefferspray-Attacke

Kronach (dpa) - Eine Pfefferspray-Attacke nachts auf der Landstraße, ein gestohlener Kleintransporter, der schließlich in Sachsen wieder aufgetaucht ist: Die Polizei in Oberfranken ermittelt derzeit in einem rätselhaften Fall. Seinen Anfang nahm er am vergangenen Freitagabend auf einer Landstraße im Landkreis Lichtenfels. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters bemerkte nach Polizeiangaben vom Donnerstag ein Auto mit Warnblinkanlage am Straßenrand und hielt an, um Hilfe anzubieten.

Ein Unbekannter attackierte ihn und seinen 56 Jahre alten Beifahrer jedoch mit Pfefferspray und versuchte, den Zündschlüssel abzuziehen. Das misslang, der Schlüssel brach ab. Danach flüchtete der Unbekannte mit seinem mutmaßlichen Komplizen.

Wie die Polizei mitteilte, parkte der 51-Jährige den Kleintransporter später in Kronach - und dort wurde das Fahrzeug in den folgenden Stunden gestohlen. Inzwischen habe man den Kleintransporter in Sachsen nahe Aue wiedergefunden, hieß es. Allerdings fehlten die Kennzeichen. Die Kripo Coburg sucht Zeugen.