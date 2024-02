Ramsauer will nicht mehr für Bundestag kandidieren

Kunzendorf: «Leistung nicht objektiv messbar» Gefällt mir Merken Teilen

Schauspielerin Nina Kunzendorf fühlt sich in ihrem Beruf zuweilen wie eine Hochstaplerin. «Das Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein, kenne ich aus einem anderen Zusammenhang», sagte die 52-Jährige in einem PR-Interview für den ZDF-Krimi «München Mord: A saisonale G‘schicht», in dem sie eine Schwindlerin spielt.