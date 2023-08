Raucherpause zu lang: Mann klettert auf ICE-Kupplung

Plattling (dpa) - Weil er wegen einer Raucherpause die Weiterfahrt seines Zuges verpasst hat, ist ein 41 Jahre alter Mann auf die Kupplung zwischen zwei ICE-Waggons gestiegen. Die Bundespolizei teilte am Dienstag mit, dass der Mann am Montag auf der Fahrt von Dortmund nach Wien am Bahnhof im niederbayerischen Plattling die Raucherpause einlegte. Als der Zug dann jedoch anfuhr, die Türen waren schon geschlossen, stieg er kurzerhand auf die Kupplung zwischen zwei Waggons Zuvor hatte «BR24» berichtet.

Mitfahrer bekamen die Aktion mit und wählten den Notruf. Der Zug beschleunigte zwischenzeitlich auf 160 Kilometer pro Stunde. Der inzwischen verständigte Lokführer bremste so langsam wie möglich ab, um den Mann nicht zu gefährden und hielt im nächsten Bahnhof in Osterhofen. Dort nahmen Bundespolizisten den ungewöhnlichen Mitfahrer in Gewahrsam. Er wurde wegen Nötigung und einer Ordnungswidrigkeit angezeigt und dann freigelassen.