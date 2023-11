14.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Rechtsextremistische Schmierereien in Bamberger Tiefgarage

Wegen rechtsextremistischer Schmierereien in einer Tiefgarage ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg. Ein gesamtes Parkdeck der Garage in der Bamberger Innenstadt sei unter anderem mit Hakenkreuzen und dem Spruch «Sieg Heil» großflächig beschmiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.