Regen bremst Getreideernte aus: Qualität leidet

Erst Trockenheit und Hitze, dann gefühlt Dauerregen in vielen Regionen: Die Getreideernte in Bayern ist auch in diesem Jahr wieder eine Herausforderung. Anderen Gewächsen auf den Feldern dagegen tut der Regen gut.