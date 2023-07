Regen und Gewitter in Bayern erwartet

München (dpa/lby) - Das Wetter in Bayern zeigt sich in den nächsten Tagen weiter von seiner launischen Seite. Am Donnerstag und Freitag kommt es nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Regenfällen und Gewittern, vor allem im Norden des Freistaats. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 28 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch hatte es in den Bergen geschneit. Am Nebelhorn in Oberstdorf wurden bis zu zwölf Zentimeter Schnee gemessen.

Am Donnerstag ist es laut DWD in vielen Teilen des Freistaats stark bewölkt und es fällt gebietsweise Regen, der von Westen her aufzieht. Nur in Alpennähe bleibt es meist trocken und zeitweise sonnig. Die Höchsttemperaturen erreichen 17 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 23 Grad im Umfeld des Inns.

In der Nacht zum Freitag regnet es im Norden Bayerns weiterhin kräftig, während es im Donauumfeld nur zeitweise und weiter südlich kaum nass wird. Dort lockert der Himmel teilweise auf. Die Frühwerte liegen zwischen 17 und 13 Grad, an den Alpen um 10 Grad.

Am Freitag bleibt es nördlich der Donau trüb und regnerisch, vor allem am Vormittag. Am Nachmittag gehen die Regenfälle in Schauer und einzelne Gewitter über. Im Süden scheint öfter die Sonne, aber auch hier können sich am Nachmittag und Abend Gewitter bilden.