Regionalzüge in Bayern sind verspätet oder fallen aus

Aufgrund der anhaltenden Schneefälle ist der Zugverkehr in Bayern erheblich beeinträchtigt. Wie die Deutsche Bahn am Samstag mitteilte, kommt es im Freistaat in verschiedenen Regionen seit Freitagabend zu Verspätungen und Zugausfällen.