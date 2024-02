Reihenhaus ist nach Brand unbewohnbar

Leutershausen (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Leutershausen (Landkreis Ansbach) ist das Haus unbewohnbar. Die 38 Jahre alte Bewohnerin erlitt bei dem Feuer am Dienstag eine leichte Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte im Obergeschoss des Hauses Rauch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Als diese ankam, stand das Obergeschoss bereits komplett in Brand.

Die Bewohnerin konnte sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Das Haus war jedoch wegen des Feuers und der Löschmaßnahmen nicht mehr bewohnbar. Auch in den benachbarten Häusern entstanden wahrscheinlich Schäden, da sich das Feuer in den Dachstuhl ausbreitete und von dort auch Rauch in die anderen Häuser gelangte, wie es hieß. Die Feuerwehr habe deswegen damit begonnen, Teile der Dächer abzudecken, um Glutnester zu löschen. Was das Feuer am Dienstag auslöste, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe wurde zunächst nicht beziffert.