Risse im Gotthard-Straßentunnel: Bauarbeiten wohl Ursache

Gottesdienst nach Gewalttat an 14-Jährigem

Ein 14-Jähriger wird in einer Kleinstadt erschossen - mutmaßlich von einem Gleichaltrigen. Die Ohnmacht und Trauer der Gesellschaft will die katholische Kirche in Lohr am Main mit einem Gottesdienst auffangen. Familie und Freunde gedenken des Toten am Sarg.