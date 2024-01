Rohrbruch in Sprinkleranlage: Gebäude steht unter Wasser

Hof (dpa/lby) - Ein Rohrbruch hat in einem Gebäude im Zentrum von Hof einen großen Wasserschaden verursacht. Das Wasser sei aus einer Sprinkleranlage ausgetreten, die bei Bränden automatisch ausgelöst werde, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Offenbar sei die Brandschutzanlage undicht gewesen. Durch die austretenden Wassermassen wurde am Sonntagnachmittag der Feueralarm ausgelöst.

Den Angaben der Polizei zufolge entstand der Wasserschaden im ersten Obergeschoss des Hauses in der Hofer Altstadt, sodass auch das Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Feuerwehrleute unterbrachen schließlich die Wasserzufuhr und stellten den Strom ab. In dem Gebäude befand sich früher ein Bekleidungsgeschäft, heute wird es als Ausstellungsraum genutzt. Der Sachschaden geht nach ersten Schätzungen der Ermittler in die Hunderttausende.