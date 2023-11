Rollerfahrer flieht vor Polizei und baut mehrere Unfälle

Hallstadt (dpa/lby) - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein junger Rollerfahrer mehrere Unfälle gebaut und Straftaten begangen. Eine Zivilstreife beobachtete den 14-Jährigen, als er am Sonntagmorgen telefonierend und ohne Helm mit seinem Roller in Hallstadt (Landkreis Bamberg) unterwegs war. Daraufhin gab er Vollgas und flüchtete über einen Radweg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf dem Radweg stieß er zunächst mit einem Radfahrer zusammen, ehe er in einer Kleingartensiedlung selbst stürzte und zu Fuß weiter flüchtete. Dabei verlor er einige Gegenstände, sodass die Beamten seine Identität feststellen konnten.

Einige Stunden später konnte der 14 Jahre alte Jugendliche zuhause angetroffen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.