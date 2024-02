Rückwärts rollender Sattelzug erfasst zwei Fußgänger

Kissing (dpa/lby) Zwei Fußgänger sind von einem rückwärts rollenden Sattelzug in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) erfasst und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Fahrzeug blockierten am Dienstag auf einer Auffahrt zu einer Brücke die Bremsen, weshalb es zum Stehen kam, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 44-jährige Fahrer stieg aus, der Laster rollte rückwärts und erfasste dabei die zwei Fußgänger. Nachdem der Sattelzug 20 Segmente der Leitplanken abgerissen hatte, kam er schließlich zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Die Brücke sei bis auf Weiteres nicht befahrbar, teile die Polizei zunächst mit.