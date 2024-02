Rummenigge offiziell aus UEFA-Exekutivkomitee ausgeschieden

Paris (dpa) - Der frühere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl Heinz Rummenigge, ist offiziell aus dem UEFA-Exekutivkomitee verabschiedet worden. Die Amtszeit des 68-Jährigen endete am Donnerstag in Paris, der Kongress der Europäischen Fußball-Union bestätigte Rummenigges Nachfolger Miguel Ángel Gil Marín. «Kalle, Du bist derjenige im Fußball, der mich am meisten beeindruckt hat», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Rummenigge habe ihn nicht nur als Spieler beeindruckt, sondern «als Mensch, als Anführer, als Charismatiker», sagte der Slowene. «Was Du getan hast, hast Du zum Wohl des Fußballs getan. Der Fußball liebt Dich.» An den früheren deutschen Nationalspieler gerichtet sagte Ceferin: «Wir brauchen Dich noch. Wir brauchen Deine Weisheit, die werden wir immer brauchen.»

Rummenigge war 2021 als Repräsentant der Club-Vereinigung ECA wieder ins Exekutivkomitee berufen worden, dem er bereits von 2016 bis 2017 angehört hatte. Von 2008 bis 2017 war er Vorsitzender der ECA. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte in Paris: «Er war mein Idol, als er gespielt hat.»