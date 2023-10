Rund 100.000 Euro Schaden nach Lastwagenbrand

Ingolstadt (dpa/lby) - Beim Brand eines Lastwagens in Ingolstadt ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Der 48-jährige Fahrer habe beim Versuch, Wertgegenstände aus der Fahrerkabine zu retten, leichte Verbrennungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann, der zuvor in der Kabine geschlafen hatte, war demnach ausgestiegen, kurz bevor am Mittwoch das Feuer ausbrach.

Die Ermittler vermuten, dass verschiedene Geräte in der Fahrerkabine, zum Beispiel eine Kühlbox oder ein Gaskocher, den Brand verursacht haben könnten. Auch ein technischer Defekt am Fahrzeug komme in Frage. Die Kripo Ingolstadt ermittelte zur Brandursache.