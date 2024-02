Rund 300 Hühner mutmaßlich bei Einbruchsversuch gestorben

Wallersdorf (dpa/lby) - Mutmaßlich wegen eines Einbruchsversuchs sind etwa 300 Hühner auf einem Geflügelhof in Niederbayern verendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Hühnerstall in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) einzudringen. Die Tiere seien dadurch vermutlich in Panik geraten und hätten sich gegenseitig zu Tode getreten. Insgesamt gebe es auf dem Geflügelhof etwa 5000 Hühner. Das Veterinäramt des Landkreises sei informiert worden. Die Behörden ermitteln wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.