Rund 640 Einsätze für Helfer in München: zwei Großbrände

München (dpa/lby) - Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst sind in München während des Jahreswechsels zu rund 640 Einsätzen ausgerückt. Neben vielen kleineren Bränden war die Feuerwehr auch bei zwei Großbränden gefordert, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mitteilte.

In einem Hochhaus im Stadtteil Perlach geriet ein Balkon in Brand. Aufgrund der Hitze platzte eine Fensterscheibe. Eine Bewohnerin wurde zudem mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gebracht. In Solln standen den Angaben nach zwei Autos und ein Gebäude in Brand. Verletzte gab es nicht. Die Bewohner des angrenzenden Mehrparteienhauses kamen während der Löscharbeiten in einem Großraumrettungswagen unter.

Insgesamt verzeichnete die Münchner Leitstelle weniger Einsätze als beim vorigen Jahreswechsel in der Landeshauptstadt. Es habe eine friedliche Feierstimmung geherrscht und die Einsatzkräfte seien meist mit einem Lachen, Zuspruch und netten Worten empfangen worden, hieß es.