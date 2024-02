SAP Garden eröffnet im September mit Spiel gegen NHL-Team

München (dpa/lby) - Die neue Sportarena in München wird am 27. September mit einem Spiel des EHC Red Bull München gegen ein NHL-Team eröffnet. Welche Mannschaft aus der besten Eishockey-Liga der Welt im Herbst in den SAP Garden kommt, das werde in den nächsten Wochen bekanntgegeben, teilte Red Bull am Montag mit.

Neben dem Showmatch am Freitagabend sind an dem Eröffnungswochenende noch ein Tag der offenen Tür (28. September) sowie zum Abschluss ein Spiel der Basketballer des FC Bayern (29. September) geplant. «Wir sind stolz, dass dieses Projekt Ende September mit einem Sporterlebnis der ganz besonderen Art startet», sagte Stadion-Geschäftsführer René Dimter laut der Mitteilung.

Seit Monaten wird an dem Stadion im Münchner Olympiapark gebaut, das bis zu 11 500 Zuschauern Platz bieten wird. Bei Eishockeyspielen passen 10 796 Fans in die Arena. Von der neuen Saison an wird der EHC im SAP Garden alle seine Heimspiele austragen, dazu kommen jährlich noch mindestens 20 Heimspiele der Bayern-Basketballer. Auch Breitensportveranstaltungen sind in der Arena und den dazu gehörenden drei Eissportflächen vorgesehen.