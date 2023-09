Sattelzug prallt gegen Lärmschutzwand: Autobahn gesperrt

Passau (dpa/lby) - Die A94 in Richtung Passau ist in der Nacht zum Freitag über mehrere Stunden gesperrt gewesen, weil ein Sattelzug gegen eine Lärmschutzwand gefahren war. Der 60-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall auf Höhe Obertaufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Obwohl das Führerhaus nahezu komplett zerstört worden sei, habe sich der Mann selbst befreien können. Als Grund für den Unfall gab er demnach an, dass ihn ein anderer Lkw beim Überholen geschnitten habe. An Sattelzug und Lärmschutzwand entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.