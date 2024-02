Schädelimplantat aus dem 3D-Drucker: Bub gerettet

Salzburg (dpa/lby) - Nach einem lebensbedrohlichen Forstunfall im Berchtesgadener Land haben Ärzte einem 10-jährigen Jungen erfolgreich eine neue Schädeldecke aus dem 3D-Drucker eingesetzt. Wie das Uniklinikum im benachbarten Salzburg mitteilte, konnte Felix das Krankenhaus am Freitag fünf Wochen nach dem Unfall verlassen. Er wird voraussichtlich nach den Faschingsferien seine Schule wieder für einige Stunden pro Woche besuchen. «Wir haben ein Wunder erlebt», wurde der Vater des Jungen zitiert.



Felix und sein Bruder hatten ihrem Vater und Großvater am 28. Dezember bei Holzarbeiten in ihrer Heimatgemeinde Ainring geholfen. Dabei riss ein Zugseil. Ein etwa fünf Zentimeter großes Verbindungsstück aus Metall traf Felix und blieb in seiner Schädeldecke stecken.



Implantat «fühlt sich nicht anders an als zuvor»



Der verletzte Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber ins nahe gelegene Salzburg geflogen. In der Universitätsklinik musste zuerst das Metallteil in einer vierstündigen Notoperation entfernt werden. Anfang Januar begannen Spezialisten der Klinik mit der Herstellung eines handgroßen Kunststoffimplantats mit einem 3D-Drucker, um den Schädel dauerhaft zu verschließen. Seit September 2023 hatten bereits 24 Erwachsene in Salzburg eine solche Prothese erhalten, aber noch nie ein Kind. Da der rechte Teil von Felix' Schädel massiv zerstört war, hatten die Fachleute keine Originalvorlage. «Daher mussten wir quasi den Kopf spiegeln und die rechte Schädelform am Computer nachkonstruieren», sagte Neurochirurg Johannes Pöppe.



Laut des Sprechers der Uniklinik ist Felix weltweit das erste dokumentierte Kind, dem ein von einer Klinik selbst hergestelltes 3D-Implantat im Schädel eingesetzt wurde. «Ich spüre sie gar nicht. Sie fühlt sich nicht anders an als zuvor», sagte Felix über seine Prothese. Nun wollen seine Familie und seine Freunde mit ihm Silvester nachfeiern. «Das holen wir jetzt nach», sagte sein Vater.