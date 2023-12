Schiedsrichter-Kamera: Premiere in der 3. Liga

Bielefeld (dpa) - In der 3. Fußball-Liga ist am Sonntag erstmals in einem deutschen Pflichtspiel der Schiedsrichter mit einer tragbaren Kamera ausgestattet worden. Referee Daniel Schlager trug beim 2:0 von Arminia Bielefeld gegen den TSV 1860 München über die gesamte Spielzeit eine Kamera an seinem Körper. Zwar wurden die Bilder nicht live gezeigt, im Anschluss an die Partie jedoch vom übertragenden Sender Magentasport zusammen mit Schlager besprochen.

«Im Prinzip geht es um mehr Transparenz, mal eine andere Perspektive zu schaffen. Im Stadion gibt es 30 Kameras und 30 Blickwinkel und wir haben nur einen einzigen und müssen aufgrund dessen in live Entscheidungen treffen», sagte Schlager. Der 34 Jahre alte Rastatter hofft dadurch auf mehr Verständnis für die Arbeit der Unparteiischen.

Die Aufnahmen sollen aber nicht nur einen Mehrwert für die TV-Zuschauer liefern. Die Schiedsrichter selbst könnten sie auch für Trainingszwecke einsetzen. «Wo schaut man hin als Schiedsrichter? Was macht der Assistent? Da sehe ich einige Punkte, wo man mit der Kamera arbeiten kann», sagte Schlager.