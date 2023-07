Schlagerstar Michael Holm wird 80: Immer wieder «Mendocino»

München (dpa) – Schlagerstar Michael Holm weiß, was er dem Song «Mendocino» verdankt: Seine Version des Hits des Sir Douglas Quintet über die gleichnamige kalifornische Kleinstadt brachte ihn 1969 in die Erfolgsspur. «Ich war bereits drei Mal in Mendocino», sagte Holm der Deutschen Presse-Agentur. «Und ich hatte dort wunderbare Begegnungen.» Der in Oberbayern lebende Schlagerstar wird am 29. Juli 80 Jahre alt. Er will mit rund 60 Gästen in einem Restaurant feiern, wie er erzählte.

Nach Ruhestand ist Michael Holm aber nicht, im Gegenteil: Zum runden Geburtstag veröffentlichte er ein neues Album mit dem Titel «Holm 80», auf dem er seine größten Hits neu interpretiert.