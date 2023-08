27.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Schleuser mit 29 Insassen gestoppt und gefasst

Ein mutmaßlicher Schleuser, der 29 Personen aus Syrien in einem Transporter nach Deutschland bringen wollte, ist am Sonntag von der Bundespolizei in der Oberpfalz festgenommen worden.