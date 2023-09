Schmuckversteigerung des Expressionisten Schmidt-Rottluff

München (dpa/lby) - Schmuck des expressionistischen Künstlers Karl Schmidt-Rottluff werden derzeit in München bei einer Online-Auktion versteigert. Die mehr als zehn Objekte stammen aus der berühmten Brücke-Sammlung des Würzburger Unternehmers Hermann Gerlinger, die seit Sommer 2022 nach und nach unter den Hammer kommt. Zu ersteigern gibt es etwa einen Silberanhänger mit Opal, ein Glieder-Armband aus Gold oder eine Silberhalskette, wie das Auktionshaus Ketterer Kunst am Donnerstag in München mitteilte.

Die Schmuckstücke entstanden in den 1920er Jahren und wurden zum Teil auch von der Frau des Künstlers, der Fotografin Emy Schmidt-Rottluff, getragen. Schmidt-Rottluff (1884-1976) gründete 1905 mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Fritz Bleyl die Künstlergruppe Brücke, der sich später auch Maler wie Max Pechstein anschlossen.

Schmidt-Rottluff fing 1910 an, Schmuck herzustellen und beschäftigte sich damit bis ins hohe Alter. Er sei ein Autodidakt gewesen, heißt es in der Mitteilung. Seine Schmuckstücke seien das Ergebnis von Klammern, Biegen und Hämmern gewesen. Kaufen konnte man allerdings nur wenige seiner Stücke. Meistens habe er diese für enge Vertraute gefertigt, etwa für die Frauen von Freunden, Sammlern und Förderern.

Die Auktion, bei der auch viele Kunstwerke angeboten werden, geht noch bis zum 15. Oktober.