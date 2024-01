Schnee, Frost und Glätte zum Wochenbeginn in Bayern erwartet

München (dpa/lby) - Schnee, Glätte und kalte Temperaturen - das winterliche Wetter hat Bayern zum Wochenbeginn fest im Griff. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird bei minus 3 bis plus 2 Grad und bewölktem Himmel bis zu drei, an den Mittelgebirgen und Alpen bis zu fünf, und in den Staulagen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Norden des Freistaats besteht am Montag ein geringes Gewitterrisiko. In den Alpen und im Bayerischen Wald kann es am Abend zudem windig bis stürmisch werden.

In der Nacht zum Dienstag soll es bei bis zu minus 8 Grad glatt werden, im Tagesverlauf sollen, begleitet von schwachem bis mäßigem Wind, vom Südwesten her Sonnenstrahlen die Wolkendecke durchbrechen. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen laut den Meteorologen auf ein Minimum von minus 11 Grad. In Teilen Schwabens und Oberbayerns muss wegen Schneefall und gefrierender Nässe zudem mit Glatteis gerechnet werden. Am Mittwoch soll aus südwestlicher Richtung kommender Schneefall in Regen übergehen. In Nord- und Ostbayern soll es Dauerfrost geben, die Temperaturen reichen von plus ein bis plus sechs Grad.