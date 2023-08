Schockanruf: Seniorin um 100.000 Euro betrogen

Nersingen (dpa/lby) - Betrüger haben in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) Bargeld und Wertsachen im Wert von etwa 100.000 Euro von einer Seniorin erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, riefen die Täter die 82-jährige Frau am Donnerstag an und erzählten, dass ihre Tochter im Urlaub angeblich einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind zu Tode gekommen sei. Um zu verhindern, dass ihre Tochter ins Gefängnis kommt, sollte die Seniorin den Betrügern zufolge eine Geldsumme zahlen.

Die Dame habe daraufhin Bargeld und Wertgegenstände zusammengesucht. Eine unbekannte Frau habe die Beute später bei der Wohnung der 82-Jährigen in Nersingen abgeholt. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr die Täterin mit dem Taxi vom Ulmer Hauptbahnhof zu der Frau und kehrte damit auch wieder nach Ulm zurück. Die eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.