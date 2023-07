Nur noch ein Stummel: Schornstein am Kraftwerk verschwindet

Frau in Augsburg aus Bach gerettet Gefällt mir Merken Teilen

Die Feuerwehr hat eine Frau aus einem Bach in Augsburg gerettet. Ein Mitglied der Feuerwehr sprang am Freitag mit einer Leine gesichert in den Proviantbach und rettete die hilflose Frau, wie die Berufsfeuerwehr in Augsburg mitteilte.