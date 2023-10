Schule in Straubing nach Bombendrohung gesperrt

Straubing (dpa/lby) - Nach einer Bombendrohung in einer Straubinger Berufsschule hat die Polizei das Gebäude am Donnerstag gesperrt und abgesucht. Zum Zeitpunkt des Eingangs der Drohung vor dem Unterrichtsbeginn am Morgen seien noch keine Schülerinnen und Schüler in dem Gebäude gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin. Deshalb sei keine Evakuierung nötig geworden, doch das Gebäude wurde gesperrt und die vorbeiführende Straße abgeriegelt.

Um die Mittagszeit gaben die Polizeikräfte, die auch Hunde dabei hatten, dann Entwarnung: «Die Absuche des Gebäudes verlief negativ, die Verkehrssperren wurden aufgehoben», hieß es vom Polizeipräsidium Niederbayern.

In den vergangenen Tagen war es im Freistaat, aber auch bundesweit zu einer Vielzahl von Bombendrohungen an Schulen gekommen. Auch Straubing war bereits zwei Mal betroffen. Oftmals, aber nicht immer wurden die Schulen daraufhin geräumt. «Das ist immer eine Einzelfallbewertung», erläuterte die Polizeisprecherin. «In diesem Fall ist von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen worden.» Ob es wie in einigen der anderen Drohungen ebenfalls Bezüge zum Gaza-Krieg, der islamistischen Hamas oder dem Krieg in der Ukraine gab, konnte sie zunächst nicht sagen.