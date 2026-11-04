Schulze unterstützt Aigner als Bundespräsidentin

Magdeburg (dpa) - Der geschäftsführende Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Sven Schulze (CDU), unterstützt Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. «Ilse Aigner wäre eine sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt», sagte Schulze dem «Focus».

Damit schließt er sich den Regierungschefs der Nachbarländer Sachsen und Thüringen an. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte, er wünsche sich, dass Aigner am Montag gemeinsame Kandidatin der Union werde. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sagte dem «Stern»: «Ich finde sie gut.» Aigner habe «das Zeug zur Bundespräsidentin».

Eine Entscheidung über die Unionskandidatur wird für Anfang kommender Woche erwartet. Parteichef Friedrich Merz (CDU) hatte festgelegt, dass eine Frau für die Union antreten soll. Über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheidet die Bundesversammlung am 30. Januar 2027.