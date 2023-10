Schusswaffen sichergestellt: 63-Jähriger festgenommen

Lindenberg (dpa/lby) - Bei einer Hausdurchsuchung in Lindenberg im Allgäu hat die Polizei am Donnerstag drei Schusswaffen sichergestellt. Ein 63-jähriger Mann habe seine Ehefrau am Abend zuvor «verbal mit Waffengewalt bedroht», teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit. Darauf habe sie mit ihren Kindern das Haus verlassen und Anzeige bei der Polizei erstattet. Mit Durchsuchungsbeschluss eines Ermittlungsrichters durchsuchten Spezialkräfte die Wohnung des 63-Jährigen, stellten drei Schusswaffen sicher, für die er keine Erlaubnis besitzt, und nahmen ihn fest. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.