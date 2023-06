Schwarz: «Weniger Fragezeichen, mehr Ausrufezeichen»

Lage auf bayerischen Intensivstationen zusehends entspannter Gefällt mir Teilen

Die Betriebssituation in den bayerischen Intensivstationen entspannt sich immer weiter. Am Mittwoch meldeten 89 Erwachsenen-Intensivstationen im Freistaat regulären Betrieb, das waren so viele wie seit Juli 2021 nicht mehr, wie aus den Zahlen des bundesweiten DIVI-Intensivregisters hervorgeht.