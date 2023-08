Schweinebestand in Bayern schrumpft

Ermittlungen wegen Vergewaltigung in U-Bahnhof: Mann in Haft Gefällt mir Merken Teilen

Ein 20-Jähriger soll einen 18-Jährigen in einem Münchner U-Bahnhof vergewaltigt haben. Beamte nahmen den Tatverdächtigen in der Nacht auf Sonntag fest, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Montag mitteilte.