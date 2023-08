Mann soll Frau in Parkanlage sexuell missbraucht haben

Tegernsee (dpa/lby) - Eine junge Frau soll in einer Parkanlage am Tegernsee (Landkreis Miesbach) von einem Mann angegriffen und missbraucht worden sein. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Frau im heranwachsenden Alter sei am Montagabend auf dem Weg von ihrer Arbeit nach Hause gewesen, als sie in der Nähe des Sees von einem 39-Jährigen abgefangen worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann habe sie zunächst körperlich angegriffen und sich dann sexuell an ihr vergangen. Die Frau konnte sich laut Bericht losreißen und nach Hause flüchten, wo sie die Polizei alarmierte. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Beamten konnten den Verdächtigen in seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Am Dienstag stellte die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gegen den 39-Jährigen, der vom Ermittlungsrichter am Amtsgericht München bewilligt wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.