Schwörmontag: So cool sieht er aus

Zwei Männer mit Pistolen haben in der Oberpfalz einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Duo sei mit einer Schreckschusspistole und einer Gasdruckwaffe in Amberg zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.