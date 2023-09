Sechs ausgebüxte Rinder machen Straße im Allgäu unsicher

Füssen (dpa/lby) - Sechs ausgebüxte Rinder haben in der Nacht auf Dienstag die Polizei in Füssen (Landkreis Ostallgäu) beschäftigt. Die Tiere seien mitten auf der Fahrbahn unterwegs gewesen und hätten sich von den Beamten nicht von der Straße lotsen lassen, teilte die Polizei mit. Erst nach Verstärkung durch eine weitere Streife und mit der Hilfe eines in der Nähe wohnenden Landwirts hätten die sechs Rinder von der Straße geholt werden können.

Inzwischen stünden die sechs Tiere auf einer Wiese eingezäunt bei dem hilfsbereiten Landwirt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der eigentliche Halter der Rinder sei zwar mit Hilfe der Ohrmarken ermittelt worden. Bisher habe ihn die Polizei aber nicht erreicht. Wie die Rinder auf die Straße gelangten, blieb auch deshalb zunächst unklar.