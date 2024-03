09.03.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Sechs Verletzte bei Brand in Oberbayern

Bei einem Brand in einer Cocktailbar in Oberbayern sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus zunächst unbekannten Gründen in der Bar in Garmisch-Partenkirchen ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit.