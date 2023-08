Sechsstelliger Schaden nach mutmaßlicher Brandstiftung

Dittelbrunn (dpa/lby) - Vermutlich wegen Brandstiftung sind im unterfränkischen Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt) zwei hochwertige Autos ausgebrannt. Nach Schätzung der Polizei entstand in der Nacht zum Montag ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Demnach standen die Autos bereits in Flammen, als die Anwohner von einem lauten Knall geweckt wurden. Die Flammen hätten auch auf den Carport übergegriffen, in dem die Fahrzeuge untergestellt waren. Die Feuerwehr konnte die Fahrzeuge laut Polizei nicht mehr retten. Weil sie hintereinander geparkt waren und der Brand an beiden Autos fast zeitgleich im vorderen Bereich ausbrach, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.