Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand

Weidenbach (dpa/lby) - Eine 80-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Weidenbach (Landkreis Ansbach) gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sich vermutlich ein Schwelbrand in der Wohnung entwickelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die allein lebende Frau starb offenbar an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Eine Anwohnerin sorgte sich, weil sie die Frau seit circa zwei Tagen nicht mehr gesehen hatte. Zudem waren die Jalousien heruntergelassen und es roch nach Rauch. Deshalb rief sie den Notruf. Die Feuerwehr barg am Mittwoch den Leichnam der Frau und löschte den Brand. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten würden, ergaben sich zunächst keine.